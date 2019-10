¿Cómo ha sido la actuación de Verónika Mendoza en la política nacional?

La alternativa presidencial izquierdista más atrayente tenía nombre propio: Verónika Mendoza. A un año y medio de las elecciones presidenciales, la alianza entre la lideresa de Nuevo Perú y Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, la ha dejado a la deriva.

“Aliarse con un conservador de una izquierda dura, no es lo más significativo ni interesante para un proyecto renovador con el cuento de “que la izquierda tiene que estar unida”, indicó el canalista político Carlos Tapia.

Sin embargo, esta actitud no ha sido la única que ha desatado diversas críticas, así como cuando no pudo deslindar contra el mandato de Nicolás Maduro. “No ha sabido diferenciarse del régimen de Maduro, al principio diciendo que no se le puede criticar porque sino se favorece la intervención del imperialismo norteamericano, pero ahora no se corre ese riesgo, no se puede estar diciendo que es un gobierno democrático”, sostuvo Tapia.

¿Tiene posibilidades de alcanzar la presidencia?

De acuerdo a la encuesta de Datum, Mendoza se mantiene en un lejano cuarto lugar de las preferencias electorales con un 7% de respaldo.