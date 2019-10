Fuerza Popular rechazó decisión del Tribunal Constitucional al no admitir a Ortiz de Zevallos

Tras la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la incorporación del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro de dicho organismo máximo de la Constitución, miembros del exgrupo parlamentario Fuerza Popular, mostraron su molestia ante dicha medida, debido a que, aseguran, que el proceso de elección no tuvo ninguna irregularidad.

"Me sorprendió verdaderamente saber que el parlamento democráticamente, 7 bancadas, no 1 no 2, 7 bancadas logrando 87 votos eligieron a un tribuno y que sea el tribunal constitucional el que rechace y rehúya a la juramentación de un tribuno, me genera muchísima afección", manifestó Miguel Torres.

Por su parte, Mario Mantilla fue enfático al indicar que las reconsideraciones planteadas en el pleno del 30 de setiembre tras la elección de Ortiz de Zevallos no fueron correctamente realizadas. Posición distinta es la de clemente flores quien asegura que el proceso de elección nunca terminó.

En tanto desde Acción Popular respaldaron la decisión del Tribunal Constitucional y prefieren que el próximo Congreso decida la situación del primo de Pedro Olaechea.