Medida cautelar o demanda competencial: ¿Cuál debe resolverse primero?

Pese a que el Congreso de la República está oficialmente disuelto, la lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo continúa. Como se recuerda, Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra la disolución del Parlamento dispuesta por el presidente Martín Vizcarra.

Además, Olaechea también tramitó una medida cautelar para detener dicha resolución. Ante ello, surge la pregunta ¿cuál de estas dos medidas debe resolverse primero?

Para el constitucionalista Omar Cairo, lo primero que tiene que hacer es establecer si es procedente, si corresponde tramitar válidamente el proceso competencial y entonces le correrá traslado al Poder Ejecutivo para que conteste y "recién ahí podrá decidir si suspende o no cautelarmente el decreto de disolución".

Sin embargo, para el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, este organismo no necesita mayores certezas para acceder a la medida cautelar. "Para su expedición se exigirá la apariencia del derecho, esto quiere decir que no es necesario que se exija certeza sobre si la pretensión se ajusta o no a derecho, lo cual se va a de terminar definitivamente con la sentencia, solamente es apariencia de derecho", explicó.