Marisol Espinoza evalúa retirarse de forma definitiva en APP

Rompió su silencio. La ex congresista Marisol Espinoza se pronunció luego de que fuera sancionada por votar en la misma línea de las bancadas que se oponían a la disolución del Parlamento.

“Lo tomé con sorpresa, muy indignada porque a mí nadie me puede acusar de desleal, nadie me puede acusar de que he roto acuerdos y mucho menos de infringir cualquier acuerdo de bancada”, declaró a Panamericana.

Indicó que siempre actuó de acuerdo a lo que se coordinaba en su bancada y descartó que nadie la puede acusar de ser socia ni de Fuerza Popular ni del Apra. Por lo tanto, Espinoza refirió que está evaluando retirarse de Alianza Para el Progreso de forma definitiva.

“A mí lo que me interesa ahora es demostrar sobre todo y limpiar mi nombre porque no puedo de ninguna manera permitir un avasallamiento de esa manera y después si me piden las disculpas y si no renunciaré, porque de ninguna manera puedo permitir un maltrato de esta forma”

Finalmente, respaldó la decisión de su colega Luis Iberico quien renunció a la secretaría general del partido.