¿Renuncia de Aráoz debilita a excongresistas que no aceptan la disolución?

Conocida la renuncia de Mercedes Aráoz, quien juró ante un Congreso disuelto como ‘presidenta encargada’, algunos miembros de la Comisión Permanente coincidieron que su dimisión debilita la posición de los excongresistas.

"Yo no he tenido oportunidad de conversar con Mercedes, he puesto un pronunciamiento personal, sin lugar a dudas debilita la posición del parlamento, no vamos a tapar el sol con un dedo”, manifestó el ex parlamentario de la bancada Contigo, Gilber Violeta.

Explicó que el debilitamiento se debía porque Aráoz era la persona en que el Legislativo había delegado el poder "para asumir el mando constitucional del Perú".