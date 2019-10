Excongresista Esther Saavedra arremetió contra ciudadanos venezolanos durante último Pleno

La excongresista Esther Saavedra tuvo lamentables declaraciones que han generado una ola de críticas. “No de los extranjeros delincuentes, no de los venezolanos malos o buenos, tienen que salir del perú. Usted no me va a faltar el respeto, cállese”, se expresó Saavedra durante el último Pleno.

Añadió, además, que “no podemos seguir así, no seamos el patio trasero de América Latina. Un millón de ilegales, entre trabajadores, entre bandidos y delincuentes tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitar trabajo a nuestro peruanos”, se refirió la excongresista.

Tras este discurso, el excongresista Alberto de Belaúnde se disculpó con los ciudadanos venezolanos en el Perú durante la misma sesión del disuelto Congreso.

La activista venezolana, Paulina Facchin, pidió a las autoridades comprender el contexto por el cual estos ciudadanos salen de su país. “Los venezolanos estamos acá no porque estamos haciendo turismo o porque queríamos venir al Perú, estamos acá porque la gran mayoría de venezolanos estamos huyendo de una crisis humanitaria y estamos en una situación de refugiados catalogados así por Naciones Unidas”.

En la actualidad, en nuestro país hay más de 800 mil ciudadanos venezolanos, de los que 230 mil son niños.