¿Puede el Tribunal Constitucional resolver controversia entre Legislativo y Ejecutivo?

Luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso y ante la respuesta del Parlamento en suspenderlo de sus funciones, surge la posibilidad que la demanda competencial que apelaría el Legislativo ante el Tribunal Constitucional, determine quién de los dos poderes del Estado tiene la razón.

Para el constitucionalista Omar Cairo, esta medida "no es viable", ya que el pedido tendría que ser por orden expresa del Congreso. “La legislación interna no permite que el Tribunal Constitucional se pronuncie porque el único mecanismo que podría ser utilizado es el proceso competencial, sin embargo el Tribunal no actúa de oficio”, señaló el abogado.

Agregó que este ente máximo jurídico actuará a pedido del Congreso y por la aprobación de su pleno, sin embargo en "este momento no hay pleno, entonces no es posible que el Congreso active este procedimiento para que se pronuncie el TC”, aseguró Cairo.

Opinión contraria provino del constitucionalista Víctor Garcia Toma, quien aseveró que este recurso sí puede ser aplicado por la Comisión Permanente del Congreso.