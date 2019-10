Olaechea en conferencia de prensa: "No entiendo cómo el Congreso es corrupto"

Pedro Olaechea, titular de la Mesa Directiva, sostuvo en conferencia de prensa para los medios internacionales que se ha querido ver al Congreso como un ente corrupto, pero que ninguno de sus miembros está involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht.

"Quiero hablarles de cómo hemos llegado acá (...) Se ha ido tratando de desgastar la figura del Congreso a través de prensa y otros medios que se emplean en gobiernos de este tipo, que tienen tendencia populista", dijo.

Este pronunciamiento se da en el marco de la disolución del Legislativo que hizo efectiva el lunes el presidente Martín Vizcarra. También ha mencionado que la prensa es adversa a los parlamentarios al igual que el Gobierno.

"La corrupción se ha entendido como que el legislador es el corrupto. Que yo sepa el Congreso no contrata carreteras, hidroeléctrica, no otorga contratos de ningún tipo. No entiendo cómo el Congreso es corrupto", precisó.

De otro lado, indicó que pese a esto se les ha aprobado de 213 leyes, 210 y otras 3 sufrieron modificación. "Encontramos un Gobierno que se vuelve adverso y es muy crítico. Ha tenido apoyo", señaló.