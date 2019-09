TC: Aníbal Quiroga se sumó a la defensa de Keiko Fujimori en audiencia

En la audiencia del martes mientras se escuchaban los alegatos del hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori ante el Tribunal Constitucional, el reconocido constitucionalista, Anibal Quiroga causó sorpresa al presentarse como parte de la defensa de la excandidata presidencial.

Quiroga señaló que “hoy en día el hábeas corpus defiende de las detenciones arbitrarias” y que este caso es un claro ejemplo de ello ya que todos los supuestos peligros procesales no se sustentan.

En otro momento, Giulliana Loza, indicó que no existen elementos que prueben que Keiko Fujimori ha tratado de obstuir la investigación que se sigue en su contra. Declaración que provocó de inmediato la respuesta del procurador del Poder Judicial, Johny Tupayachi.

“La corrupción no deja factura, no deja huella. Hay elementos de convicción que no necesariamente se van a materializar en hechos probados o fehacientes”, sostuvo.

Finalmente, los magistrados del TC dejaron al voto el hábeas corpus y en los próximos días se conocerá su decisión que podría anular la prisión preventiva en su contra que afronta desde hace 11 meses.