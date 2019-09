Reacciones desde el Congreso tras nuevos criterios para dictar prisión preventiva

Luego que la Corte Suprema fijara los nuevos criterios para dictar prisión preventiva, desde la bancada de Fuerza Popular criticaron el tardío pronunciamiento debido a que su lideresa, Keiko Fujimori, permanecerá aún en la cárcel por 18 meses tras una reciente decisión de la sexta jueza Susana Castañeda.

“Lo que estamos viendo es la Corte Suprema contra la Corte Suprema, es increíble, es decir se ha esperado que justamente reduzcan la prisión preventiva de 18 meses y luego salen todas estas recomendaciones que se tienen que respetar y que en el caso de Keiko no se han respetado”, expresó Carlos Tubino.

Desde la misma bancada, su vocera, Milagros Salazar, hizo un llamado al Tribunal Constitucional para que considere estos lineamientos en la decisión del 25 de setiembre en torno al caso de la excandidata presidencial.

“Queda claro que la medida de privación de la libertad dictada contra nuestra lideresa resulta arbitraria y contraria a los criterios razonables de justicia por lo que esperamos que este insumo sea tomado en cuenta por el máximo órgano jurisdiccional”, indicó.

No debe afectar lo pendiente

En respuesta, Marisa Glave mencionó que estos criterios no deben relacionarse con casos en particular. Advirtió que con lo señalado se refieren a criterios generales para determinar cuándo hay riesgo de fuga y cuándo hay intervención, que son requisitos para que la Fiscalía solicite este tipo de detención. En tanto, Hernando Cevallos, esbozó que "esta nueva sentencia no deben afectar las investigaciones pendientes".