Alejandro Toledo: los argumentos del juez para denegar una vez más su libertad bajo fianza

El jueves, quizá para Alejandro Toledo sería el día de su última esperanza para enfrentar su proceso penal en libertad pagando una fianza. Sin embargo, el Juez Tomás Nixón de Estados Unidos volvió a desestimar dicho requerimiento. ¿Cuáles fueron sus principales argumentos?

Punto por punto. “Toledo no demostró que no hay riesgo de fuga”

Sus conexiones. Entre las declaratorias del magistrado, indicó que no le tranquiliza sus vínculos con ciertas personas de poder e influencia. "Que jure que él [Alejandro Toledo] personalmente no posee activos no me tranquiliza si la gente a su alrededor sí que los posee", recitó en su primer punto. Tomás Nixon lo describió como un individuo con conexiones y un lugar a donde poder huir.

Un lugar a donde ir. Para el juez Nixon, un posible lugar donde Toledo huiría sería Israel, ya que su esposa Eliane Karp, es ciudadana israelí. Sumado a ello, dicho país no tiene un tratado de extradición con Perú en caso el exlíder de Perú Posible decida nacionalizarse.

Deterioro de salud. Un documento se conoció previamente a la audiencia del jueves 12. Era la evaluación médica que precisaba que el procesado registra disminución en el estado de ánimo, una depresión creciente y una disminución de la prueba de la realidad. Sin embargo, el magistrado no consideró ese documento para revertir su decisión.

Reacciones inmediatas

Luego de dicho veredicto, la exprimera dama, Eliana Karp, empezó a vociferar de manera alturada. Gritó “You’re killing him” (Ustedes lo están matando). Luego protagonizó un incidente no menor. Se resistió ante la seguridad, quien la tomaba del brazo. Se sienta en el suelo, y terminan sacándola a rastras, según narró mediante gráficas la ilustradora Liliana Michelena.

Nueva audiencia

La esperanza que tenía el expresidente se disipa cada vez más. El 17 de octubre la justicia de Estados unidos determinará bajo qué régimen permanecerá detenido.