Toledo seguirá detenido: Juez denegó libertad bajo fianza

Esta tarde, el juez Thomas Hixson denegó la fianza solicitada por el abogado de Alejandro Toledo, por lo que el expresidente tendrá que afrontar en una prisión de Estados Unidos el proceso de extradición al Perú. La próxima audiencia del caso será el 17 de octubre.

Según se pudo conocer, el juez rechazó la solicitud del exmandatario, “porque Toledo no ha demostrado que no hay riesgo de fuga (...) Toledo seguirá detenido”, señaló el magistrado estadounidense.

"Tenemos un individuo con gente a su alrededor con conexiones y mucho dinero. Es más sofisticado que eso (...) No es tanto que Odebrecht le dio dinero, sino que el dinero fue entregado a través de muchas personas", añadió Hixson.

Esta decisión judicial hizo que Eliane Karp reaccione violentamente, gritó al magistrado: “Ustedes serán moralmente responsables por su muerte (...) Lo están matando”, según periodistas presentes en la sala.

Tras sus gritos, la seguridad de la sala tomó del brazo a Eliane Karp, ella se resiste. "No me voy, no me voy a ir", dice en inglés. La sacaron a rastras, narró la periodista Liliana Michelena, quien se encontraba en la sala.