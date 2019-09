Nuevas pugnas en Fuerza Popular tras decisión de investigar a encuestadoras

Ante la reciente decisión de investigar a las encuestadoras, las discrepancias en Fuerza Popular empezaron a aparecer.“Si me lo hubieran consultado evidentemente hubiera manifestado mi negativa, hubiera sugerido que enfoquemos los esfuerzos a otros temas en el ámbito de fiscalización"respondió un inconforme Miguel Torres, congresista de la bancada mayoritaria.

Bajo esa línea, Úrsula Letona también expresó abiertamente sus discrepancias con la cúpula de Fuerza Popular y se mostró lejana a la posición de la vocera Milagros Salazar. "Si la congresista Salazar logra obtener un apoyo de la bancada de seguir con estas investigaciones, esa será la posición de Fuerza Popular, yo voy a manifestar mi posición y a mí me lo han preguntado: lo que no puedo hacer es avalar decisiones que no son mías y que no van en la línea de lo que pienso", refirió.

Salazar no tardó en responder indicando que todas las investigaciones que el partido promueve o apoya se hacen por iniciativa de los propios parlamentarios y no por decisiones consultadas previamente. Sin embargo, fue el propio Miguel Torres, quien desmintió esa versión y manifestó que en ocasiones sí se consultan las decisiones que se toman en las comisiones.