Enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo no cesa tras el diálogo

Luego del diálogo entre Martín Vizcarra y Pedro Olaechea, se abrieron nuevas disputas generadas por la decisión del Congreso en fiscalizar a las encuestadoras incluso al mensaje presidencial del 28 de julio. Acción que provocó una inmediata respuesta del jefe de Estado quien indicó que “los congresistas justifican pedido de adelanto de elecciones”.

Las reacciones no se hicieron esperar y desde el Parlamento, el presidente del Congreso se dirigió a Vizcarra indicándole que “fiscalizar no es obstruir, fiscalizar es una obligación que el pueblo nos encomendó. Aceptar la fiscalización es el deber no solo de un demócrata sino de un funcionario honesto”.

Para el congresista del Frente Amplio, Wilbert Rozas, “la posición de Olaechea no es del Congreso, sino de una facción”. Caso contrario opinó el parlamentario del Apra Mauricio Mulder, quien cuestionó al mandatario que el hecho de fiscalizarlo sea motivo para cerrar el Congreso.

“¿O sea quiere decir que él no quiere que el parlamento lo fiscalice? Ahí está una demostración palmaria del miedo que le da que el Parlamento vaya a investigar el tema de Conirsa y de Chinchero”, acotó.

Polémica por video

Un tema más que causó polémica fue por un video difundido por la Presidencia del Consejo de Ministros donde explica el proyecto de adelanto de elecciones. Hecho que desató las críticas de algunos congresistas.

“El presidente se ha convertido en un agitador indiscutiblemente, yo creo que es por eso que se haga control político y que se determine cuánto se está gastando de dinero en ese tipo de cosas, porque no se puede permitir que se utilicen recursos públicos para enfrentar a la población contra el parlamento”, mencionó Juan Sheput de la bancada Contigo.

Sin embargo, fue el propio premier, quien aclaró las dudas y aseguró que no es un spot que le haya costado al Estado peruano. “No hay ninguna contratación de por medio”, indicó Del Solar.