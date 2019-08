Diálogo entre Ejecutivo y Congreso: ¿existe una intención de llegar a un consenso?

El diálogo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo ha sido predicado las últimas veces de manera frecuente, pero las crispaciones políticas han ido incrementando también. Por ello cabe preguntar si existe una posible intención de llegar a un consenso.

“Expresiones como “no tenga miedo a gobernar”, no ayudan, no corresponden a la investidura de Pedro Olaechea”, indicó César Távara, analista político. En tanto el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, expresó que no ve al presidente con la disposición y ánimo de ceder porque todos los días existe un discurso de confrontación.

¿Qué implica dialogar?

Para el magistrado “consistirá en anteponer las decisiones y llegar a un punto intermedio para dejar satisfechas a ambas partes”.

Sin embargo, Távara ve difícil que haya un nivel de concesión por parte del Poder Ejecutivo en relación al proyecto de adelanto de elecciones. “Es complicado. No solamente por el talante de Martín Vizcarra, sino porque políticamente no le conviene”, señaló.

Puede fracasar

Las dos personas consultadas en esta nota coincidieron en que el diálogo entre Martín Vizcarra y Pedro Olaechea puede fracasar. En caso sea así, el debate por la alternativa de cuestión de confianza será voceado, ¿pero es posible plantearla?

“No porque no cabe cuestión de confianza en materia de reformas constitucionales”, sostuvo el expresidente del TC. Análisis distinto es la de César Távara, quien no encuentra alguna prohibición ni en el reglamento del Congreso ni en la sentencia del Tribunal Constitucional. "En ninguna instancia hay una limitante para una cuestión de confianza por un tema de reforma constitucional", finalizó.