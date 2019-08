Albán: “se recurre a organismos internacionales ante casos extremos”

Tras la solicitud del Presidente del Congreso a la Comisión de Venecia para que se pronuncie sobre un posible planteamiento de cuestión de confianza ante la posibilidad de un rechazo al proyecto de adelanto de elecciones, Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, señaló que también se podría buscar la opinión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El abogado y exdefensor del Pueblo, Walter Albán, indicó que dicha medida no tiene sentido. “Yo creo que no hay nada que justifique la recurrencia a eso y me parece que es más un uso instrumental efectivamente”.

Además, el letrado señaló que solo se recurre a organismos internacionales ante casos extremos como un golpe de Estado. “Creo que esto forma parte de una estrategia de quienes quieren poner en cuestión las atribuciones del Poder Ejecutivo, concretamente del Presidente de la República, para eventualmente convocar o llamar a una cuestión de confianza al Congreso sobre el tema de la reforma constitucional para adelantar el calendario electoral”.

En tanto, Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, señaló que no hay inconveniente alguno en recurrir a la OEA. “Esa es una decisión discrecional del Congreso que no está impedido, ha hecho uso de un ejercicio discrecional, en ambos casos estas opiniones no son de carácter vinculante, sí sirven como un instrumento de auxilio para tomar una mejor decisión”.

García Toma también indicó que la opinión de la Comisión de Venecia tiene relevancia ya que es un “órgano integrado por juristas del más alto nivel del continente europeo”.

Cabe destacar que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, señaló que el pedido de opinión a la Comisión de Venecia es impertinente e impreciso.