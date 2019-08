Romy Chang sobre los Graña: “lo ideal no es pedir prisión preventiva y luego ver si se acogen a colaboración eficaz”

Luego de la decisión de la Fiscalía sobre desistir el pedido de prisión preventiva contra los empresarios José Graña Miróquesada y Hernando Graña Acuña, la abogada penalista Rommy Chang se pronunció al respecto y señaló que la primera opción del Ministerio Público debe ser negociar con las partes y luego decidir si procede o no una medida preventiva.

“Lo ideal no es pedir primero prisión preventiva y luego ver si se acogen o no a la colaboración eficaz. Lo ideal es buscar negociar con las partes si es que yo considero que tienen información interesante que me puedan aportar en la investigación y luego pedir prisión preventiva”, expresó.

Chang también manifestó su extrañeza respecto a las formas de colaboración eficaz que se están concediendo a los Graña. "Se entiende que cuando la empresa [Graña y Montero] se acogió a la colaboración eficaz, entregó toda la información respecto a las obras que supuestamente existieron actos ilícitos, la pregunta es si es necesario un acuerdo con los dueños?", indicó.

Cabe señalar que los investigados deberán aportar información relevante en casos como el Gasoducto Sur, Carretera Interoceánica, Club de la Construcción y Metro de Lima.