Puno: internaron a Walter Aduviri en penal de Yanamayo

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, acaba de ser internado esta noche al penal Yanamayo para cumplir la condena de seis años de prisión efectiva dictada en su contra por ser coautor del delito en la modalidad de disturbios en el conflicto social 'Aymarazo'.

Luego de ser trasladado desde el aeropuerto de Juliaca al distrito de Yanamayo, en Puno, Aduviri ingresó al centro penitenciario a bordo de una camioneta fuertemente resguardado por agentes policiales.

En sus manifestaciones el recluso indicó que no robó a nadie, solo defendió la propiedad de la tierra de la región en conflicto. Por su parte, aseguró que la Policía Nacional lo traicionó porque se iba a entregar.

En su defensa, su abogado, Carlos Torres Caro, deslizó que este tema se resolverá en segunda instancia y "es más probable que lo liberen". "En la sentencia se le acusa como coautor, más no como ejecutivo. Lo curioso es que no hay autores, y si no los hay, no puede haber coautoría", señaló.