Aráoz sobre pedido de reclusión a PPK: es un ensañamiento político

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski habría incumplido las reglas que se le impusieron cuando se decidió su detención domiciliaria en su contra, por lo que el fiscal José Domingo Pérez pidió que Kuczynski sea recluido en la cárcel para cumplir 36 meses de prisión preventiva.

Los principales argumentos del Ministerio Público son las visitas de congresistas que el exmandatario recibió en su casa, entre ellos Mercedes Aráoz y Carlos Bruce.

“Es un ensañamiento político, ¿uno no puede visitar a un amigo?, eso ya es demasiado”, dijo Aráoz. Mientras, Carlos Bruce señaló que “esperamos que no sea el inicio de una etapa montesinista del Gobierno (…) pero en este caso en particular es un ensañamiento a una persona de 81 años de edad, al cual yo he visitado hace más de dos meses”.

En su requerimiento, Domingo Pérez refiere que Kuczynski incumplió con la prohibición de comunicación con testigos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público, la prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde se llevará a cabo la detención domiciliaria y la prohibición de realizar actividad política directa e indirectamente.

“Qué política vamos hacer con un señor de 81 años que está muy enfermo y que simplemente le alegramos la vida porque su familia no está con él (...) Tiene una conversación amical pero jamás con una intencionalidad política. Me parece realmente un exceso de parte de la Fiscalía y es un ensañamiento”, aseguró Mercedes Aráoz.

Por su parte, Carlos Bruce indicó que es llamativo el momento en que se da este pedido de la Fiscalía. “Lo que es extraño, es que surja esto a pocos días que los dos hemos renunciado a la bancada de gobierno”.

Clemente Flores, vocero del oficialismo, negó alguna injerencia del presidente Vizcarra y aseguró que el mandatario está enfocado en gobernar y “no está metido en este tipo de cosas de persecuciones como quieren ver algunos adversarios”.

Pedro Pablo Kuczynski recibió arresto domiciliario por su delicado estado de salud, aunque la Fiscalía señala que ese argumento no es sólido.