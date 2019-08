Pedro Chávarry: juez abre proceso penal a exfiscal de la Nación

Esta mañana el juez supremo Hugo Núñez Julca decidió abrir un proceso penal sumario con comparecencia simple al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Como recordamos esto se da tras la denuncia presentada en su contra por el presunto delito de encubrimiento real debido a la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del Caso Lava Jato, decisión que, tras varios cuestionamientos, dejó sin efecto.

Chávarry aseguró que mantuvo en el cargo a Vela y Pérez "por la indebida participación del presidente de la República" Martín Vizcarra, quien retornó al país en medio de un viaje oficial a Brasil, para cuestionar la medida y declarar en reorganización al Ministerio Público.

"Me retracté porque los designados en su reemplazo me dijeron que la coyuntura los obligaba a pedirme que deje sin efecto esta designación y cuando pretendí buscar otros fiscales honestos y transparentes no quisieron asumir esta función", sostuvo el exfiscal.