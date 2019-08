Mercedez Araoz aseguró que seguirá apoyando al Gobierno

Tras la renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (Ppk), Mercedes Araoz detalló los motivos de su salida de la agrupación y descartó que su alejamiento signifique una guerra contra el oficialismo.

“Vamos a seguir colaborando con el Ejecutivo, contribuir con el gobierno en su buena gestión y construir puentes”, recalcó.

Consultada sobre su postura sobre el adelanto de elecciones, Araoz mostró una vez más su desacuerdo porque “el día de mañana alguien más va a venir, otro presidente y va a decir que no me gustan las cosas y se va a quedar un año más, cinco años más”, refirió la parlamentaria.

Sobre la mención del Baguazo que hizo el Presidente Vizcarra, la congresista no agrupada indicó que no se siente aludida. "Yo no me siento aludida porque yo no tuve ninguna responsabilidad en el Baguazo. Es un hecho muy lamentable donde murieron 23 policías y civiles. Responsabilidad no la tengo, tanto es así que la propia Fiscalía archivó el caso en mi contra.