Mulder anuncia que presentará moción de vacancia presidencial

Mauricio Mulder, del partido Aprista Peruano, señaló que empezará a gestionar una moción de vacancia contra el Presidente de la República ante el audio difundido en el que habla sobre el proyecto Tía María con autoridades regionales del sur.

“Será el momento de ir redactando una moción de vacancia presidencial para que el país pueda encontrar un rumbo mucho más certero sin el Presidente de la República”, manifestó el congresista.

Más adelante indicó, “El Presidente se ha ganado la vacancia a pulso, porque se ha dedicado solamente a confrontar (…) se ha dedicado exclusivamente a perjudicar la gobernabilidad del país y no tiene ni un solo resultado, ni un solo logro en materia de infraestructura, de salud, de educación”.

Sin embargo, para algunos parlamentarios la vacancia no es la salida a esta crisis política. “No vamos a apoyar una cuestión de vacancia, tendrían que ser hechos sumamente graves (...), por el contrario, lo que Alianza para el Progreso le ha dicho al Presidente es que levante el teléfono, converse con el presidente del Congreso y convoquen a una mesa de conversaciones”, indicó Luis Iberico.

La bancada oficialista también defendió al Presidente Vizcarra y la reunión que mantuvo con funcionarios de la región Arequipa. “(…) si no hay consenso no puede avanzar el proyecto, esa es la posición del Presidente (…) no creo que podemos desvirtuar esto, tergiversar las cosas y tratar de involucrar al Presidente en otras cosas”, dijo Sergio Dávila de Peruanos Por el Kambio.

Mientras que, por otro lado, algunos parlamentarios criticaron la postura del mandatario al señalar que el polémico audio correspondía a una estrategia distractiva para no discutir el proyecto de adelanto de elecciones.

“(…) el Presidente decide el adelanto de elecciones el 27 de julio pero el 24 ya se había comprometido a anular Tía María, es al revés, el Presidente lo que está haciendo es un psicosocial”, indicó Víctor García Belaúnde.

La Junta de Portavoces acordó invitar a los ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y al de Economía y Fianzas, Carlos Oliva, para que expliquen los motivos de la suspensión del proyecto Tía María.