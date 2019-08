Del Solar sobre audio: "Vizcarra en ningún momento dice que anulará licencia de Tía María"

Reacciones ante audio. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, declaró a RPP luego de que se filtrara un audio en el que el Presidente de la República, Martín Vizcarra, dialoga con autoridades de Arequipa sobre el proyecto minero Tía María en la reunión sostenida el 24 de julio.

El jefe de la PCM resaltó que el mandatario nunca les dijo a las autoridades de la región que iba a anular dicho proyecto, sino que se debe respetar el proceso. “El presidente nunca dice voy anular, dice: ustedes saben mi posición, no se va a construir, mientras no haya un clima favorable, no puedo hacer nada, hay un proceso", resaltó en la entrevista realizada para RPP.

De esta manera, descartó que en horas de la tarde se trate de una negociación con las autoridades locales. "El presidente no está negociando, está recibiendo el pedido de las autoridades que le dicen que están preocupados por la situación de convulsión social". Finalmente Del Solar negó que tanto él como el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, vayan a renunciar debido a la filtración del audio.