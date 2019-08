Denuncia de Enco contra Ramírez crearía clima de inestabilidad, según especialista

El procurador anticorrupción Amado Enco, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz.

Para el abogado penalista Carlos Caro, esta acción no sería buena para los avances del proceso. “Crea un clima de inestabilidad. Ya sé que la empresa, por ejemplo, si no le devuelven su plata y encima se investiga al procurador, se investiga a los fiscales por el acuerdo, puede ser que la empresa diga: ‘¿sabes qué? Mi decisión es ya no colaborar más, nos vamos, cerramos el kiosko acá en Perú”, señaló.

En tanto, el exprocurador Antonio Maldonado, también mostró una posición similar. “Un tema que puede traer serias complicaciones a la estrategia del Estado. Se supone que la defensa judicial del Estado está actuando bajo patrones comunes”, expresó.

Por su parte, la Procuraduría ad hoc se pronunció a través de un comunicado rechazando la denuncia y señalando que se acordó un cronograma de pagos y obligaciones a 15 años con Odebrecht, para cumplir con la reparación civil.

Además, indicaron que el Ministerio Público habría ordenado la liberación de los fondos de la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla.