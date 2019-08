Pedro Olaechea generó controversia tras asociar a la izquierda con "torpeza"

Las declaraciones del flamante presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a un medio escrito generaron una ola de críticas en la política de nuestro país.

“Si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza. Lamentablemente es lo que he visto”, indicó ante una conocida revista.

Como era evidente las reacciones en el Parlamento no se hicieron esperar por parte de algunos congresistas. Tal es el caso de Karina Beteta, quien instó al respeto a pesar de las discrepancias.

“Yo creo que acá en un tema entre demócratas tenemos que saber diferencias políticas e ideológicas y cada quien respetando la opción que cada quien decide, si son de derecha o de izquierda, aquí el tema es fomentemos la democracia”, sostuvo.

Por su parte, Humberto Morales, consideró innecesarios dichos calificativos. “Son declaraciones totalmente desatinadas de un presidente del Congreso que no da la talla y al parecer vinculado a una forma de actuar con un coeficiente de bajo promedio”, expresó.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Olaechea genera controversia con sus palabras, pues hace pocos días hizo un comentario machista.