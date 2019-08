Adelanto de elecciones: congresistas debaten si medida debe incluir a gobernadores regionales

Un nuevo debate se ha desatado tras la discusión entre el congresista Mauricio Mulder y el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara en relación a la propuesta del presidente Martín Vizcarra sobre adelantar elecciones al 2020.

El parlamentario del APRA publicó en Twitter: Debe quedar claro que si se aprueba la norma “que se vayan todos” eso incluye también a los presidentes regionales...que no se hagan los locos.

Ante ello, Guevara, quien había anteriormente afirmado que esta medida no los involucraría, reiteró su postura explicando que el Jefe de Estado había convocado a elecciones generales. "Existen dos procesos electorales, por un lado está la elección general donde se elige al presidente de la República, parlamento andino y los congresistas y otra elección regional donde somos elegidos nosotros", sustentó.

Asimismo agregó que no tenían problemas en dejar el cargo si así fuera necesario. "Nosotros los gobernadores no tenemos ningún reparo si es necesario dejar el cargo, nosotros no nos aferramos al cargo como sí lo han hecho y lo vienen haciendo algunos congresistas"

En el Congreso este debate continuó, uno de los parlamentarios a favor de que los gobernadores regionales también dejen sus puestos fue Juan Sheput. "Si se tienen que ir todos, también sus amigos, porque no olvidemos que estos salen a aplaudir (...) porque han sido gobernadores con él", indicó.

Por su parte, desde el oficialismo, Jorge Meléndez afirmó que este era un problema que compete al Ejecutivo y al Congreso. "Ellos se han elegido recién en el año 2018 para que empiecen este año y por lo tanto creo que no deberíamos afectarlos".