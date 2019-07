¿Aráoz tenía derecho a saber los temas que Vizcarra hablaría en el mensaje a la Nación?

El distante saludo y despedida de Mercedes Aráoz hacia Martín Vizcarra durante la última Gran Parada Militar harían evidenciar la incomodidad de la vicepresidenta tras el sorpresivo mensaje a la Nación que ofreció el jefe de Estado en el Congreso, en el que planteó una reforma para adelantar los comicios electorales.

Sin embargo, para el exministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, el mandatario no tenía la obligación de comunicárselo.

“La verdad que jurídicamente no tenía porqué saberlo. Aunque políticamente siendo una posibilidad de sustituir al presidente y una realidad de hacerlo cuando viaja o se enferma era por lo menos deseable que hubieran tenido una mayor relación. La verdad que ni tiene porqué asistir (al Consejo de Ministros), no es ministra ella (…), es simplemente vicepresidenta. Legalmente no había una obligación de que esté enterada. Políticamente hubiera sido deseable”, sostuvo.

Como se recuerda el premier Salvador del Solar aseguró que el mensaje a la Nación fue aprobado en la última sesión que tuvieron y que Aráoz no asistía a tales juntas.

Finalmente el extitular de Defensa, también manifestó que la vicepresidenta atraviesa el mismo panorama por el que pasó Vizcarra cuando Pedro Pablo Kuzcynski cuando estuvo a punto de ser vacado hace un par de años.

“El mismo escenario. No olvidemos que es un sustituto del presidente y cuando ya no hay un presidente lo sustituye (vicepresidente) para completar su periodo presidencial”, expresó.