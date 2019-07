Polémico debate se libra entre los parlamentarios por el futuro presidente del Congreso

Pedro Olaechea y Daniel Salaverry son los candidatos que pelearán la posibilidad de convertirse en presidente del Congreso. Sobre este suceso, diversos parlamentarios dieron su opinión sobre la disputa. Uno de ellos fue Héctor Becerril, quien aseguró que el candidato de Fuerza Popular es una persona que sabe consensuar y con buen temple.

“Es una persona que sabe consensuar, una persona con una vida empresarial exitosa, que se ha desenvuelto también en círculos de poder y acá en el Congreso ha demostrado el temple para ser congresista y también para presidir la mesa directiva”, enfatizó.

Por su parte, Gilder Ushñahua, de Unidos por la República, indicó que habían visto el trabajo de Salaverry y este había dado la talla para manejar todas las bancadas.

No obstante, Miguel Elías aseguró que su bancada asegura 54 votos para Olaechea. “Somos una bancada disciplinada, siempre lo hemos sido y vamos a votar de la misma forma, somos 54 congresistas y vamos a contar con esos votos”.

Sobre la posibilidad que al menos diez congresistas de dicha bancada no estén de acuerdo con la candidatura de Olaechea, Becerril discrepó y aseguró que Salaverry no cuenta con apoyo de FP. “Si (Salaverry) tendría los 15 o 20 que dice de Fuerza Popular ¿por qué no ha hecho su bancada con ellos? Yo creo que eso demuestra que no tiene ello”.

En cambio congresistas de izquierda ratificaron que no le daría el voto a Olaechea pues lo tildaron de “topo del fujimorismo”.