Marco Arana calificó ley de protección policial como “licencia para matar”

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la llamada ley de protección policial que señala claramente la prohibición de dictar mandato de detención preliminar y prisión preventiva a los agentes que hacen uso de sus armas de forma reglamentaria.

En este contexto, algunos congresistas se mostraron a favor y en contra de la ley. Jorge del Castillo, manifestó que lo que se plantea con esta ley es “que el policía que actúa dentro del reglamento, cumpliendo sus deberes en defensa de la ciudadanía y respeto a los Derechos Humanos, no tenga responsabilidad penal”, además dijo que lo que se busca es que casos como el de Piura no se repitan.

Por otro lado, Marco Arana se mostró crítico a esta medida la cual a su criterio pone en peligro a la sociedad. “Esta se llama la ley del gatillo fácil, de licencia para matar (…) Lo que le están diciendo es si usted usa su arma letal y mata, no lo van a detener, lo cual no quiere decir que no lo van a procesar” señaló el congresista de Frente Amplio.

En esta misma línea, Hernando Cevallos dijo que esta ley será utilizada para actuar con violencia durante las protestas sociales, además que “el uso de la fuerza debe ser proporcional a la agresión que sufre”.

Mientras, Del Castillo dijo que “el policía tiene una pistola, tiene un arma que le ha dado el Estado para defender a la ciudadanía, así lo ataquen con palos, con fierros, con lo que sea, él puede usar su pistola perfectamente cuando lo hace dentro de la defensa de su propia vida, un tipo con huaraca ¿no te mata?”.