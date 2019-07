Comisión de Constitución: aprueban dictamen sobre financiamiento de partidos políticos

La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el dictamen sobre el proyecto de ley que tipifica el delito de financiamiento ilegal a los partidos políticos.

Con 8 votos a favor, 5 en contra y una abstención, esta propuesta que plantea incorporar en el Código Penal el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con un castigo que oscila entre los 2 y 8 años de prisión, fue avalada.

Sin embargo, el congresista Alberto Quintanilla, explicó el porqué no respaldó la misma. “Nosotros hemos votado en contra porque se ha puesto un límite alto en el financiamiento anónimo. No se ha hecho ninguna regulación sobre la posibilidad de que hagan un carrusel al dar 4 UIT en cada aporte anónimo y como no identifica a la persona puede terminar siendo una puerta abierta para el financiamiento ilegal”, sostuvo.

En tanto, Gino Costa, también se pronunció. “Saludo el esfuerzo que se ha hecho para consensuar un texto, pero lamento que otros asuntos importantes referidos a medidas administrativas para controlar la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos para los partidos y las campañas haya sido excluido con la idea de que esto se discuta después”, manifestó.

Al respecto, la presidente de este grupo de trabajo, Rosa Bartra, indicó que no había tiempo suficiente para ello. “La prisa, lo hemos dicho muchísimas veces, en este momento para incorporar algo solo porque quiero que se incorpore no es buena compañera. No hemos tenido debate sobre los temas administrativos y excedería el marco de tiempo que tenemos para un nuevo debate sobre temas administrativos”, aclaró.

A pesar de esta respuesta, el congresista Costa, señaló que presentará en minoría un dictamen para evaluar y modificar algunos puntos.