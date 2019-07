Eliane Karp y su polémica visita al Congreso por caso Ecoteva

Las miradas vuelven a estar en Eliane Karp, quien en las últimas horas ha dado mucho de qué hablar tras fingir ser otra persona y desconocer el idioma español cuando un periodista de Panorama se comunicó con ella vía telefónica para obtener su punto de vista sobre la detención de su esposo Alejandro Toledo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que genera controversia por sus declaraciones y acciones. Una de las más recordadas ocurrió en el Congreso de la República, donde fue citada para responder por el caso Ecoteva y tuvo un intercambio verbal con el legislador Mauricio Mulder.

“Eso ocurrió cuando ya no siendo primera dama comenzaron las investigaciones y vino aquí a hacer todo un show, no quiso tomar asiento, quiso hablar parada en la comisión. Además hizo toda una figura de desvestirse, sacarse el saco y decir que no hablaba bien el castellano y mentir diciendo que Maiman la había contratado para que buscara una casa para su mamá”, detalló el congresista.