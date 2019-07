Eliane Karp: surgen rumores de posible fuga a Israel tras detención de Alejandro Toledo

La ex primera dama, Eliane Karp, no solo jugó un rol importante en la llegada de Alejandro Toledo a Palacio de Gobierno, como señala David Waisman.

“Habla seis idiomas, habla quechua. Se enfrascó en todo lo que es la parte indígena del país, conocía muchísimo. Todo eso le valió a Alejandro para poder ser presidente, lo ayudó muchísimos, eso es indiscutible”, indicó.

Sino que también habría gobernado a la par con su esposo, pues según el Ministerio Público, ella también está inmersa en el delito de lavado de activos por el caso Ecoteva. Además, sobre Karp pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses por haber participado en el lavado de activos producto del soborno recibido de Odebrecht.

Tras la detención de Alejandro Toledo, el fiscal Rafael Vela manifestó que también existe un pedido de extradición para la ex primera dama, sin embargo, el mismo aún no ha sido formalizado.

“Aún nosotros no hemos presentado formalmente al Departamento de Justicia americana el cuaderno de extradición. Este cuaderno no es que no se ha iniciado (…), ya se inició, pero todavía están recabando información a nivel interno en Perú para luego cuando esté el caso más armado, poder pedir y enviar toda la documentación a Estados Unidos”, detalló la abogada penalista Romy Chang.

A raíz de esto ha surgido el rumor de una posible fuga de Karp a Israel, donde podría solicitar refugio debido a su nacionalidad israelí. El tema es más preocupante porque dicho país y Perú no tienen un tratado para traer a personas requeridas por la justicia.

Sin embargo, para Romy Chang, podría ocurrir lo inesperado y se conceda el pedido a las autoridades peruanas, tal y como ocurrió en 2013 con el exjuez Dan Cohen, quien era solicitado por delitos de corrupción.

“De hecho si ella fuera a Israel y tuviéramos que realizar algún trámite con Israel para conseguir su extradición, estos antecedentes son bastantes importantes a la luz del principio de reciprocidad, que básicamente lo que dice es así como yo colaboro contigo, espero que tú también colabores conmigo”, sostuvo.

De igual manera se ha hablado de un segundo país que podría acogerla y es Bélgica, pero en este caso sería poco probable debido a que las naciones que conforman Europa tienen un favorable historial con extradiciones por temas de corrupción y lavado de activos, según indicó la abogada penalista.