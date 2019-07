Martín Vizcarra sobre Tía María: “Si no se aclaran todas las dudas no hay construcción”

El primer mandatario, Martín Vizcarra, volvió a señalar que el diálogo sobre el proyecto Tía María aún está vigente, pero aclaró que no se puede conversar “en función de un ultimátum”. También exhortó a la población de Islay a que se mantenga tranquila, ya que Southern Perú no dará inicio a sus obras hasta que no dialoguen las partes.

“Cuando haya una coordinación previa para una conversación (se conversará), no podemos hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación que nosotros estamos dispuestos a llevar adelante”, indicó Vizcarra.

El presidente agregó que conversó con el gobernador regional de Arequipa cuando éste le pidió hablar sobre el tema y “me dijo que, si se podía trabajar, le dije que con todo gusto. ¿Quién iría, usted?, le dije que no, que vaya el premier (Del Solar)”, agregó.

Vizcarra además puntualizó que queda claro que la población de Valle del Tambo manifiesta que no están dadas las condiciones para que se realice ejecución alguna del proyecto minero, los mismo indican los alcaldes y el gobierno regional, insistió.

Frente a esto el mandatario sostuvo: “¿Cuál es la posición del Gobierno? la misma. Nosotros también ratificamos que no están dadas (…) si no se dialoga, si no se aclara, si no se absuelve todas las dudas simplemente no hay construcción de proyecto”.