Izquierdo criticó mal manejo del Gobierno en Proyecto minero ‘Tía María’

El economista Jorge Gonzáles Izquierdo criticó la falta de manejo del Gobierno en el caso del Proyecto minero ‘Tía María’, pues señaló que es un mensaje negativo para el empresariado e inversionistas internacionales.

“Cuando estos proyectos salen y no se hacen, el mensaje que se le manda a los inversionistas nacionales y sobre todo a los extranjeros es que acá los grandes proyectos mineros no son fáciles de hacer y, por lo tanto, no van a venir a traer sus capitales a una zona donde se desatan conflictos sociales muy fuertes”, indicó el economista.

Aseguró además, que el retraso o demora en el inicio del proyecto, al igual que hace algunos años en el proyecto Conga, podría traer consecuencias nefastas a la economía de Arequipa y del país en general.

Al rechazo de las autoridades de Islay, el gobernador de Arequipa y de algunos pobladores, se suma la intervención de los congresistas de Frente Amplio. Marco Arana ha responsabilizado al mandatario de las muertes que se producirían debido a eventuales enfrentamientos.

El periodista Jaime de Althaus señaló que Marco Arana cumple un papel “muy negativo, nefasto, para el desarrollo del país”. Además, responsabilizó a Arana por la caída económica de Cajamarca, que por tercer año consecutivo se ubica como la región más pobre del país.

“Es una pena que todo eso haya ocurrido debido a la acción política antiminera de Marco Arana (…) cuando la minería es el gran recurso que tiene el Perú”., señaló el periodista.