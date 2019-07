Congreso: no habría consenso para interpelar al titular del MINEM

La bancada de Frente Amplio presentó en las últimas horas una moción interpartidaria para interpelar al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, a raíz del otorgamiento de la licencia del proyecto minero Tía María (Arequipa) a Southern Perú.

Al respecto, Hernando Cevallos, defendió esta medida señalando que “no se puede esperar que se desencadene un acontecimiento de conflictividad social” para actuar y afirma que es una atribución válida del Parlamento.

Además, el congresista indicó que desde el Estado no se han tomado en cuenta las preocupaciones de los agricultores ni de los pobladores de zonas cercanas al proyecto minera y que además el estudio de impacto ambiental tendría varias observaciones.

Desde el oficialismo también se pronunciaron por esta decisión. “Yo creo que no tiene sentido, no tiene ninguna justificación dado que el ministro (Francisco Ísmodes) lo que está haciendo es cumplir con una tramitología, no ha cometido ninguna irregularidad. Por lo tanto si es que la interpelación se le hubiese planteado, formulado por otra situación, quizás, pero yo creo que esto para poder aprobarse tiene que verse el motivo de fondo y si hay razón realmente”, expresó Sergio Dávila.

Mientras tanto, en Fuerza Popular, las opiniones al respecto se vieron divididas. “En lo personal no voy a apoyar nada que vaya en contra del desarrollo del país”, sostuvo Héctor Becerril.

Por su parte, su colega de bancada Karina Beteta, considera que el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sí tendría que dar una explicación sobre el tema, pero no a través de una interpleación.

Cabe mencionar que el pliego interpelatorio consta de 11 preguntas y ya ha sido firmado por cuatro bancadas que son Frente Amplio, Nuevo Perú, Cambio 21 y Alianza para el Progreso.