Contraloría solicita pronta aclaración del fallo del TC que le retira facultad sancionadora

La aclaración del fallo del Tribunal Constitucional (TC) mantiene en zozobra a la Contraloría General de la República, pues no se resuelve hace dos meses y producto de ello no pueden sancionar a funcionarios públicos inmersos en casos de corrupción.

“Ahorita la lucha anticorrupción está suspendida (…). El Congreso ha presentado un recurso de aclaración al Tribunal, el plazo para resolver este recurso es de dos días, ya van dos meses y hasta ahora no se resuelve el recurso de aclaración. Yo he mandado oficios al presidente del TC, solicitándole y mencionándole la premura en la lucha anticorrupción, necesitamos ese recurso de aclaración y no tengo respuesta tampoco”, señaló Enrique Aguilar, presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría.

La Contraloría tiene un plazo máximo de 2 años, el mismo que es avalado por ley, para investigar. Sin embargo, si el plazo para hacerlo vence están obligados a archivar los casos.

“En mayo y en junio han caducado procesos por 28 millones y medio de soles. Ahora en julio están caducando procedimientos por 9 millones de soles y con casos emblemáticos como el de Odebrecht y Costa Verde. Por ejemplo, hay casos emblemáticos que van a ir caducando poco a poco, en casos referidos a gobiernos regionales, direcciones de educación, municipalidades provinciales, (…), manifestó Aguilar.

A raíz de esta problemática, Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, emitió pronunciamiento. “El colegiado del TC va a estudiar como corresponde estos pedidos de aclaración y los va a resolver para que se disipe toda duda y quede muy claro que esta sentencia ratifica la lucha anticorrupción”, expresó.

Cabe mencionar que la sentencia que deja sin efecto la facultad sancionadora de la Contraloría y lo califica de inconstitucional, fue dada a conocer el pasado 26 de abril del presente año.

Producto ello, alrededor de 3000 sancionados anteriormente vienen solicitando la nulidad de sus procesos, donde apelan a la inconstitucionalidad de las mismas.