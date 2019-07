Romy Chang sobre caso Fujimori: “lo más sano... hubiera sido que fiscal Rodríguez se inhiba”

El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, titular de la Segunda Fiscalía Suprema, pidió que se declare fundado el recurso de casación interpuesto por Keiko Fujimori para anular la orden de prisión preventiva en su contra.

Ante esto, la abogada penalista, Romy Chang, manifestó que si bien el Fiscal Supremo es jefe de otros fiscales inferiores, su opinión, desde un aspecto jerárquico, va prevalecer frente a otras, sin embargo se trata de una opinión, la cual no necesariamente tiene que vincular a la Corte Suprema.

Por lo que este viernes 5 la Corte deberá decidir si es que accede o no al pedido de Fujimori Higuchi y si valora o no la opinión de la Fiscalía Suprema. “(…) no es que porque el Fiscal Supremo haya opinado que se revoque esta medida automáticamente, esto tiene que ser evaluado por la Corte Suprema”, señaló Chang.

Otro punto a tener en cuenta es que Rodríguez Monteza ha sido vinculado con la presunta organización criminal ‘Los cuellos blancos del Puerto’, por este motivo, la abogada penalista opina que el fiscal Rodríguez debería inhibirse. "Yo creo que lo más sano y transparente en torno a la lucha contra la corrupción hubiera sido que él se inhiba y no se pronuncie en el caso de la señora Fujimori”.

Rodríguez Monteza será el representante del Ministerio Público en la audiencia de casación interpuesto por la defensa legal de Fujimori Higuchi. En esa audiencia deberá sustentar la posición del Equipo Especial que lidera el fiscal superior Rafael Vela.