Congresistas opinaron sobre las declaraciones de Becerril y la comunidad LGTBI

Las opiniones del congresista Héctor Becerril durante una entrevista en las que se refiere a la comunidad LGTBI, han causado controversia en el parlamento, muchos las consideraron como discriminatorias.

Una de ellas fue Marisa Glave. “El día de ayer colectivos de igualdad han presentado una denuncia contra el señor Becerril ante la fiscal de la nación, lo que el señor Becerril ha hecho es un delito y no es un delito de funciones, es un delito común porque ha hecho discriminación a una comunidad en particular”, afirma la congresista de Nuevo Perú.

Por su parte, Indira Huilca respaldó esa postura. “La discriminación en nuestro país es un lastre, nuestro país lastimosamente todavía acarrea situaciones de discriminación racial, hacia las mujeres, en este caso una discriminación a una población vulnerable como la de las lesbianas, gays y transexuales”, indicó.

De igual manera, la congresista Marisol Espinoza de Alianza Para el Progreso lamentó las expresiones del congresista e hizo un llamado a la tolerancia. “Todos merecemos respeto y creo que este tipo de situaciones nos debería llevar a preguntarnos a todos qué sociedad queremos, una sociedad en medio de insultos, en medio de caos, yo lo que apelo es el respeto a la persona humana, a todos sin diferencias”.

Sin embargo, para Juan Sheput las palabras de Becerril no fueron discriminatorias y defendió al parlamentario de Fuerza Popular de esta manera. “Yo no he visto discriminación. Estamos hablando de una opinión que desde mi punto de vista no alcanza el nivel de discriminatorio, eso es como lo han querido calificar”, manifestó él.