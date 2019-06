Rosa Bartra: “la reforma constitucional es potestad exclusiva y excluyente del Congreso”

Ante las nuevas declaraciones del presidente Martín Vizcarra, diversos congresistas han manifestado su desacuerdo respecto al presunto cierre del Congreso de no respetarse la esencia de la reforma política. Ante la presión del Ejecutivo sobre cómo deben analizar los proyectos que la componen, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, anunció que su grupo de trabajo emitirá un pronunciamiento en defensa del Parlamento.

“Debe haber un respeto irrestricto a la independencia de poderes y a las atribuciones que tiene cada uno, precisamente en el marco que la Constitución da. Es decir, el Congreso es quien legisla y sobre todo en materia de reforma constitucional, que es potestad exclusiva y excluyente del Congreso de la República”, indicó.

Ella no fue la única en criticar al Jefe de Estado. “El (proyecto) de elecciones internas, puedo decirlo con esta palabra: es una porquería, o sea, no sirve para nada, es una cochinada, pésimo, muy mal hecho, es un invento”, esta fue la postura que tuvo Mauricio Mulder sobre el segundo proyecto que tiene como objetivo realizar elecciones primarias abiertas con la participación obligatoria de toda la ciudadanía; esta idea, para el parlamentario aprista no tiene sentido.

Víctor García Belaúnde, de Acción Popular, también estuvo en contra de las tajantes palabras del presidente Vizcarra. “El gobierno no puede, de ninguna manera, después de 40 días o 50 días evaluar, decir que no recibió la confianza que se dio. Eso no se puede hacer y pretender, además, disolver el Congreso a raíz de eso. Sería un golpe de estado”.