Vieira no acudió a citación de Comisión de Ética y no volverá a ser citado

No volverá a ser citado. El congresista no agrupado, Roberto Vieira, no asistió por quinta vez a la citación de la Comisión de Ética para que de sus descargos respecto a la investigación que se le sigue por, supuestamente, haber pedido 25 mil dólares a su primo a cambio de levantar una sanción.

A través de una carta enviada a la Titular de la Comisión de Ética, el Congresista manifestó que las condiciones actuales del grupo no garantizan un debido proceso y menos que su persona pueda ejercer su derecho de defensa.

Añadió, además, que las anteriores audiencias se frustraron por el abandono injustificado de sus miembros, las fallas insalvables de los equipos informáticos con los que presentará sus argumentos y el que no lo hayan dejado realizar sus descargos.

Tras una votación de los integrantes de la Comisión, de manera unánime, se acordó realizar el informe final para el cual tienen 20 días hábiles.