Letona: filtraciones de chat tienen por objetivo evitar salida de Keiko de prisión

La congresista Úrsula Letona manifestó que tras la reciente difusión de los chats de ‘La Botica’, en donde miembros de Fuerza Popular expresaba su interés por tener a Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación, existiría una intención de evitar la liberación de Keiko Fujimori.

“(…) son chats de hace un año, de otra coyuntura política, no teníamos los vídeos, no teníamos el deslacrado. Entonces, la pertinencia de sacar este tipo de noticia, refritos, justo cuando se va a evaluar el recurso presentado por Keiko [Fujimori], (…) me parece bien extraño”, señaló Letona.

Mario Mantilla, de Fuerza Popular, y Javier Velásquez Quesquén, del Apra, opinaron de manera similar a Úrsula Letona y también se inclinaron a suponer que este tipo de chats, tan antiguos, aparezcan en el momento que se ve el tema de casación de Keiko Fujimori.

Pero, César Vásquez, de Alianza Para el Progreso, indicó que es evidente un relación cercana ente Fuerza Popular y el fiscal Pedro Chávarry.

“Creo que este tipo de comunicaciones grupales como que refuerzan algunas teorías de protección hacia Chávarry. No creo que sea una estrategia porque eso no es inventado es una situación que existe”, aseguró Vásquez.

Días atrás, la denuncia constitucional presentada por Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público, contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con votos de Fuerza Popular.