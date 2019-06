Bustamante sobre Hinostroza: nunca le he hecho ningún favor

En los audios difundidos, se demuestra cómo el exjuez César Hinostroza recurrió también a sus contactos en la Cancillería Peruana para que le faciliten pasaportes diplomáticos para él y su familia.

Para dicho fin, el prófugo magistrado recibió la ayuda del Embajador César Enrique Bustamante Llosa, quien es, además, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asunto Consulares en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En uno de los audios es él quien admite que se “encargará de todo”.

“Hay que entrar por Internet a llenar la ficha. Ponerle la foto electrónicamente, enviarla y una vez que se remita eso, este, nada, lo envío con mi chofer a que emitan la visa (…) No te preocupes por el tema, yo estoy atrás. Una vez que se firme eso, esté la nota, arrancamos con lo otro”, se le escucha decir a Bustamante.

Hinostroza y Bustamante se comunicaron a través de llamadas telefónicas en, al menos, 34 oportunidades entre octubre del 2017 y marzo del 2018. Sin embargo, el Embajador ha negado rotundamente haberle hecho algún favor a Hinostroza.

“Yo no lo hice ningún favor al señor Hinostroza, él me preguntó sobre su pasaporte, yo le dije ya está hecho, falta que lo firmen, tienes que esperar. Si yo le hubiera dicho no te preocupes, te lo firmo en este momento, acá lo tienes, sería diferente, ahí hubiera estado haciendo funciones que no me corresponden”, así se defendió Bustamante.