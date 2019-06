Letona: “no tengo ningún favor que pagar a la presidenta de Ética”

La decisión tomada por Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética de usar su voto dirimente para archivar la denuncia contra la congresista Úrsula Letona, de la bancada de Fuerza Popular, que la vinculaba con el prófugo empresario Óscar Peña, fue duramente criticada por varios congresistas.

Sin embargo, la misma Letona se pronunció al respecto. “No tengo ningún favor que pagar a la señora presidenta de la Comisión de Ética”, enfatizó. Además, indicó que ella ha demostrado con pruebas tangibles su inocencia. “He demostrado con documentos que yo no firmé el proyecto del congresista Sarmiento, que las llamadas del señor Peña fueron en el 2017 y que no se relacionan con este proyecto; además, que no participé en la Comisión Permanente pues no era miembro titular ni accesitario”, declaró Letona. La controversia se genera, no obstante, porque semanas atrás la misma Sánchez fue librada de una denuncia gracias a votos de Fuerza Popular.

El congresista de la bancada liberal, Alberto de Belaúnde fue uno de los que cuestionó el trabajo de la Comisión de Ética. “Yo creo que el día de ayer lo que ha demostrado la comisión es que no tiene criterios muy claros de investigación, cosa que lamento y creo que es importante señalar que no ha habido una reconfiguración de esa comisión como no ha habido reconfiguración de otras comisiones", afirmó.