Presidente del PJ: “si fuera el juez Figueroa, me inhibiría del caso Keiko Fujimori”

Luego que se revelara la conversación entre el exjuez superior Walter Ríos, en prisión por pertenecer, presuntamente, a la organización criminal “Cuellos Blancos del Puerto”, y el magistrado supremo Aldo Figueroa, el presidente del Poder Judicial, José Lecaros, manifestó que el juez Figueroa debería inhibirse respecto a la casación presentada por Keiko Fujimori para obtener su libertad.

“Si me preguntas, desde el punto de vista personal, si yo fuese él [Aldo Figueroa] si lo haría, sí me inhibiría, pero como repito es decisión de él no mía”, respondió Lecaros.

Añadió también que “(…) ya he invocado al señor Figueroa para que tome la decisión más apropiada, no solo para efectos de la transparencia del proceso sino para su propia tranquilidad”.

Asimismo, Lecaros explicó que la Corte Suprema se encuentra atada de manos para suspender o separar a Figueroa u otro juez supremo, dado que aún no se instala la Junta Nacional de Justicia.

Finalmente, informó que se ha solicitado a la Comisión de Constitución del Congreso que mientras este órgano se instale sea la Sala Plena de la Corte Suprema la que se encargue de suspender a los malos jueces.