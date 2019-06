Gonzáles Posada: “no creo que muchos peruanos quieran viajar a ahora Venezuela”

Ante la respuesta de Nicolás Maduro al Gobierno peruano, en el que pide que, en aplicación al principio de reciprocidad, se solicite a los nacionales de la República del Perú la obtención del visado correspondiente para entrar a Venezuela, el excanciller Luis Gonzales Posada explicó las consecuencias de este accionar.

“(…) existe el principio de reciprocidad pero no creo que muchos peruanos quieran viajar ahora a Venezuela, más bien están regresando masivamente. Hubo un momento en que eran 200 mil, hoy hay una pequeña colonia que está retornando dada la dramática situación que se ve en Venezuela”, manifestó el excanciller.

Así también, el dirigente aprista criticó la demora del Gobierno en aplicar sistemas de control para el ingreso de los ciudadanos venezolanos.

“(…) aquellos que no puedan acreditar [los documentos], naturalmente hay que expulsarlo porque de por medio está la seguridad del país. Son medidas internas que no hay que confundir; se le apoya la política exterior del Perú en relación a Venezuela (…) pero también no hay que descuidar el tema de la seguridad interna”, aseguró Luis Gonzales Posada.

Algunos venezolanos de la capital calificaron de absurda la medida anunciada por Nicolás Maduro, mientras a otros les pareció justa.

El comunicado de Venezuela señala que los requisitos para el trámite de la visa será informado vía web y a través de la Embajada y Consulados de Venezuela.