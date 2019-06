No se ponen de acuerdo: Congreso debatió primer proyecto de reforma política

A pesar de haber sugerido que era el proyecto que tenía mayor consenso en el Congreso y, por lo tanto, que su aprobación sería la más rápida, el panorama que dejó el primer debate el día de hoy muestra todo lo contrario.

La propuesta del Ejecutivo en relación al primer punto de la reforma política es que, quienes tengan una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso con pena mayor de cuatro años, NO puedan postularse a ningún tipo de proceso electoral. Sin embargo, y aunque la decisión de aprobar esto podría haber sido inmediato, se desató un largo debate.

Vicente Zeballos, ministro de justicia dijo que “Era perfectamente pertinente votar el día de hoy, es más son dos predictámenes, uno de reforma constitucional y otro respecto a modificaciones normativas que eran consiguientes con las iniciativas planteadas por el Ejecutivo y contrastado con las diversas participaciones no hay objeción de fondo que pudiera estar imposibilitando que se vote”

No obstante, Gilbert Violeta de la bancada de Partido Contigo, argumentó que la medida podría afectar a inocentes. “Uno de los aspectos que tiene que quedar claro en nuestra reforma es que la presunción de inocencia no puede ser modificada no puede ser afectado bajo ningún supuesto”, enfatizó.

Por su parte, Luis Iberico de Alianza Para el Progreso argumentó su postura a favor de la medida “¿Tiene esa persona derecho a la presunción de inocencia? La tiene y de hecho puede ser absuelto, pero, mientras está en esa situación lo que se le va a aplicar es una restricción por este momento, en este lapso tú no puedes postular, tiene que la justicia terminar tu proceso para que luego puedas postular una, mil o 10 mil veces”.

El martes la Comisión de Constitución sesionará también con la presencia del ministro de justicia Vicente Zeballos y se espera que finalmente se pueda votar el dictamen correspondiente.