Congresistas critican duramente acción de amparo de Salaverry

El presidente del Congreso Daniel Salaverry presentó un recurso de acción de amparo contra la Comisión de Ética que aprobó un informe que recomienda suspenderlo por 120 días por la presunta adulteración de informes de semana de representación.

La medida fue duramente criticada por varios congresistas. Una de ellos, Milagros Salazar, de Fuerza Popular, manifestó su asombro por la decisión de Salaverry. “Esto es un indicativo de que no quiere afrontar la denuncia y él en ningún momento dice que su denuncia es falsa, no niega el informe simplemente dice que no se le ha respetado el debido proceso y eso es totalmente falso”, enfatizó.

Por su parte, el congresista de la bancada del APRA Mauricio Mulder, manifestó que un recurso como el presentado por Salaverry no tiene lugar en esta etapa del caso. “El poder judicial ahora nos está pidiendo que respondamos ¿de qué? ¿de nuestros votos? Yo le voy a responder en todo caso enviándole una copia al juez de la Constitución artículo 93, lea usted la Constitución y esa es mi respuesta porque los parlamentarios no rendimos cuenta ante nadie por los votos que hacemos en el ejercicio de nuestras funciones”.

Ante las críticas, Daniel Salaverry se pronunció a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje que más que defenderse, está dedicado a atacar a los congresistas. “La Comisión de Ética no debe ser utilizada para venganzas políticas. Abusos de congresistas que blindan a cuellos blancos deben terminar. No permitiré que se pisoteen las normas. Me defenderé de quienes desean imponer una dictadura parlamentaria. Vivimos en democracia”