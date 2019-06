Parlamentarios hablan sobre el sentido de la votación por la cuestión de confianza

Luego de 24 horas de haber iniciado el debate en el Congreso, se aprobó por amplia mayoría (77 votos) la cuestión de confianza planteada por el Primer Ministro, Salvador del Solar.

Destaca la forma en que se dividieron los votos a favor, donde Fuerza Popular tuvo gran protagonismo. De los 77 congresistas que apoyaron al Gabinete, 33 fueron fujimoristas, es decir casi la mitad. Entre estos destacan Carlos Tubino, Karina Beteta y Luz Salgado.

En los 44 votos en contra de la confianza, 13 fueron de Fuerza Popular, donde figuran Rosa Bartra, Luis Galarreta y Héctor Becerril.

Otros votos a favor los otorgó Alianza para el Progreso, Peruanos Por el Kambio y casi toda la bancada de Acción Popular, menos Víctor Andrés García Belaúnde. Los grupos de izquierda junto a la célula parlamentaria aprista votaron en contra de la confianza.

Mauricio Mulder, del Apra, manifestó que con lo que estaban de acuerdo fue en “rechazar ese ucase dictatorial que el señor Del Solar y el señor Vizcarra le querían imponer al Congreso”. Además, aseguró que al votar en rojo le están diciendo al Premier y al Presidente que “no tienen derecho a vulnerar la Constitución”.

Miguel Elías, de Fuerza Popular, explicó que votó en ‘rojo’ porque consideró el mensaje del Premier como “un maquillaje” a la carta que presentó, la cual calificó de “autoritaria, con plazos” y que pretendía que “si me dan el voto de confianza también van a tener que aprobar en todos sus términos lo que nosotros estamos pidiendo”.

Mientras, Carlos Tubino sorprendió por su voto a favor de la solicitud del Gabinete, luego que criticara duramente al Ejecutivo. El congresista aseguró que ahora es momento de consensos. “Yo no creo que sea una victoria de nadie, lo que sí es una victoria de todos los peruanos, porque no podemos vivir en caos y en enfrentamiento permanente, eso aleja a las inversiones del país, nos hace que perdamos puestos de trabajo (…) no nos conviene”, señaló el legislador.

Cabe señalar que la cuestión de confianza se planteó sobre seis proyectos, ya que se presentó una nueva iniciativa sobre la inmunidad parlamentaria.