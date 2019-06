Reacciones en el Congreso por amistad entre Hinostroza y Chávarry

Imágenes obtenidas en exclusiva por nuestro dominical Panorama, han demostrado la estrecha relación entre el exjuez César Hinostroza y el exfiscal de la nación Pedro Chávarry; este último ha negado en reiteradas ocasiones que exista algo que los vincule, no obstante las pruebas dicen lo contrario.

Las imágenes muestran a Chávarry saliendo de la casa del prófugo exjuez supremo después de una reunión donde participaron personas de un círculo bastante íntimo, el 26 de marzo del 2018. Más de una hora después aparece el propio César Hinostroza en la puerta de su casa despidiendo a los demás invitados, entre ellos Herbert Marcelo, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura y el expresidente de este, Orlando Velásquez.

Juan Sheput, declaró en relación a la grave situación y manifestó: “En lo que se refiere al señor Chávarry, sí creo que es una situación realmente grave, pues se estaría demostrando que es un mentiroso compulsivo que niega permanentemente su amistad con el señor Hinostroza y sin embargo salen nuevos audios, nuevos videos señalando de que son amigos íntimos”.

Humberto Morales, de la bancada del Frente Amplio, afirmó que esto corroboraría la postura de la Comisión Permanente. “El señor Chávarry tiene todos los indicios suficientes para ser investigado y procesado en el Poder Judicial, pero no quisieron que se procese”.

Sin embargo, para Héctor Becerril, dicha reunión no era entre personas de un “círculo íntimo” ni demuestra ningún tipo de coordinación. “Usted dice bastante íntima, qué tan íntima salvo que usted sepa lo que ha pasado en la reunión... Era una reunión en agasajo a la cabeza del CNM... ¿Y eso hace que los que vayan sean delincuentes?... No, pero sí íntima... Si tú dices íntima seguro sabrás por qué lo dices, yo no puedo decir que es íntima porque cuántas veces invitan a uno por una reunión protocolar y uno va y se retira y eso no da ningún pie a llamar a una reunión íntima”, declaró el congresista de Fuerza Popular.