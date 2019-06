Congresistas opinan sobre la cuestión de confianza a evaluarse mañana

Este martes 4 de junio, el primer ministro Salvador del Solar presentará la cuestión de confianza ante el pleno del Congreso; la respuesta del Parlamento continúa siendo una incógnita, sin embargo muchos congresistas se han adelantado y manifiestan sus posturas sin temor.

Uno de ellos es Jorge del Castillo, parlamentario de la bancada aprista, quien indicó que espera que en el pleno se plantee una cuestión previa para pedir al primer ministro que devuelva la carta de cuestión de confianza. “El APRA rechaza esa carta”, declaró. “El APRA pide que esa carta sea devuelta. Yo creo que mañana con una cuestión previa podría decírsele al señor (Salvador del Solar) devuelva la carta”.

Sin embargo, el legislador aseguró que, de verse obligados a votar de todos modos por la cuestión de confianza tal y como ha sido presentada, la bancada aprista no otorgará la confianza al gabinete. “En esos términos de la carta, yo no podría votar a favor bajo ninguna consideración y mi grupo parlamentario tampoco. Ya lo hemos acordado”, aseguró el congresista. Además de la bancada aprista, los únicos grupos parlamentarios que han adelantado que votarán contra la cuestión de confianza son el Frente Amplio y Nuevo Perú.

Este lunes además, la Comisión de Constitución tuvo como invitados a 5 constitucionalistas para conocer su opinión sobre las iniciativas legislativas de la reforma política presentadas por el Ejecutivo, así como sobre la cuestión de confianza planteada ante el Congreso. Sin embargo, los parlamentarios de las bancadas de Peruanos Por el Kambio, Frente Amplio, Bancada Liberal y Nuevo Perú no participaron en dicha sesión por considerar una falta de pluralidad las posturas de los especialistas invitados.

Los especialistas consultados coincidieron en que la cuestión de confianza, planteada tal y como está, con plazos y condiciones, así como un eventual cierre del Congreso producto de este pedido sería inconstitucional.

El abogado, Antero Flores Aráoz, manifestó, sin embargo, que la medida no es inconstitucional, en relación a ello afirmó: “¿Sería legal? ¿Sería constitucional? De ningún modo. Algunos le llaman interrupción del sistema democrático de una forma bastante diplomática. Otros que no somos diplomáticos le llamamos golpes y hay golpes de varios tipos hay golpes también con guante blanco y que parecen muy constitucional pero no lo es”.

El expresidente del Tribunal Constitucional, César Urviola, enfatizó, en cambio, que “Insistir en que las reformas constitucionales tienen que salir tal como se plantean significa atribuirse una competencia de reforma constitucional que no le corresponde y que podría muy bien ameritar un conflicto competencial que tendría que ser resuelto por el tribunal constitucional”, indicó.